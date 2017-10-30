Как выбрать горные лыжи

При покупке горных лыж, пожалуй, практически каждый покупатель (разве что, за исключением опытных горнолыжников и спортсменов) сталкивается не только с проблемой выбора марки и модели, но и с проблемой подбора инвентаря соответствующей ростовки. Попробую дать несколько общих и более детальных рекомендаций на этот счёт.

Специальные лыжи для спортивных соревнований отбросим сразу. Там существуют свои строгие критерии подбора, ограниченные или правилами ФИС, или строго устоявшимися нормами. К тому же, такие лыжи крайне редко оказываются в свободной продаже и совершенно не рекомендованы не опытным лыжникам.

Конечно, самым массовым сегментом у любого производителя горных лыж являются лыжи так называемой «ALL MOUNTAIN» серии. Это самые универсальные лыжи, предназначенные для рекреационного катания, чаще всего по подготовленным склонам. То есть – лыжи для отдыха. Безусловно, существует масса нюансов в подборе ростовки, но в качестве универсальной формулы, от которой имеет смысл отталкиваться для дальнейшего, более точного, подбора, пожалуй, можно использовать следующие критерии:

Для мужчин : Ростовка лыж = рост лыжника минус 5-12 см. (То есть, для мужчины ростом 180 см, катающегося на среднем уровне по обычным подготовленным склонам, оптимальная ростовка лыж будет находиться в диапазоне 175-168 см).

: Ростовка лыж = рост лыжника минус 5-12 см. (То есть, для мужчины ростом 180 см, катающегося на среднем уровне по обычным подготовленным склонам, оптимальная ростовка лыж будет находиться в диапазоне 175-168 см). Для женщин: Ростовка лыж = рост лыжницы минус 10-17 см. (То есть, для женщины ростом 166 см, катающейся на среднем уровне по обычным подготовленным склонам, оптимальная ростовка лыж будет находиться в диапазоне 158-151 см).

Собственно это и подтверждает статистика. Большинство продающихся «мужских» лыж имеют ростовку 167-177 см, а «женских» - 152-158 см.

Используя эту универсальную формулу, можно и более точно подобрать лыжи по росту. Если покупатель совсем новичок или имеет небольшой вес, то выбираемую ростовку следует сдвинуть к нижней границе диапазона или на пару-тройку сантиметров ниже. Если покупатель крепкого телосложения и предпочитает активный стиль катания, то ростовку имеет смысл выбирать около верхней границы диапазона. Для женщин в этом случае лучше не увеличивать длину лыж, а пойти по пути подбора модели с более широкой «талией».

При подборе нужной ростовки следует также обращать внимание на то, где преимущественно будут использоваться выбираемые лыжи. Если большую часть времени предполагается использовать их в «малых» горах, на так называемых городских курортах, то можно смело брать лыжи короче на 3-5 см. И наоборот, если лыжи будут эксплуатироваться в основном в больших горах, на длинных склонах, то – на 3-5 см длиннее.

Лыжи для катания вне подготовленных трасс (в лесу, по целине и т.д.), чаще всего подбираются по универсальной для мужчин и женщин формуле: Ростовка лыж = рост лыжника минус 5 + 10 см.

Оптимальная длина – обычно немного выше роста. Но в данном случае это зависит от ширины «талии» лыж и их целевого использования. Например, настоящие «целинные» лыжи с «талией» 115-130 мм для ходового катания в глубоком снегу по снежным циркам или ледниковым полям, однозначно имеет смысл подбирать на 5-15 см выше роста. А лыжи для катания в лесу или для фрирайда с элементами лыжной акробатики подбирать практически «в рост», максимум +5-7 см.

Особый подход к лыжам для фристайла, т.е. для катания в сноу-парке и пайпе. Для таких лыж оптимальной является ростовка равная росту лыжника. Начинающим рекомендуется уменьшить её сантиметров на 5 (не больше, а продвинутым и динамичным – увеличить на те же 5 см.

Ну и напоследок, несколько универсальных советов по подбору настоящих спортивных лыж. Наверняка, кто-то, даже не будучи спортсменом с длинным списком спортивных школ и соревнований за плечами, захочет попробовать себя на настоящей спортивной слаломной трассе или на трассе гигантского слалома. Как уже отмечалось выше, ростовка таких лыж для специальных дисциплин обычно строго регламентирована особыми правилами. Но надо иметь в виду следующее:

Слаломные лыжи для мужчин имеют ростовку от 163 до 167 см в зависимости от фирмы производителя. Слаломные лыжи для женщин – от 154 до 158см.

Лыжи для слалома-гиганта (категория «Мастерс» - т.е. соревнований высокого, но всё же не профессионального уровня): для мужчин – 182-190 см, для женщин – 175-182 см. В этом случае главными критериями выбора ростовки являются уровень спортивной подготовки лыжника, его вес и характерный профиль и геометрия трасс, на которых лыжник собирается выступать. Самыми ходовыми ростовками лыж для слалома-гиганта (уровня «Мастерс») являются 180-182 см у женщин и 185-187 см у мужчин.

Безусловно, все эти правила пригодятся при самостоятельном подборе инвентаря. Но, пожалуй, самое универсальное правило грамотного подбора – обращение к эксперту в специализированном магазине. Хороший эксперт-продавец имеет опыт подбора инвентаря для тысяч покупателей. Его задача сделать выбор клиента осознанным, а покупку столь недешёвого инвентаря – приносящей радость. Никогда не стесняйтесь обратиться к эксперту за советом. Помните, что не имеет никакого смысла бороться с инвентарём, купленным за свои, при этом совсем немалые, деньги.

Титоренко Антон